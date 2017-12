Estevam Soares pode assumir Palmeiras Estevam Soares pode trocar a Ponte Preta pelo Palmeiras. O técnico recebeu uma proposta para substituir Jair Picerni no Parque Antártica e ficou de definir a situação com os dirigentes do time campineiro após o jogo contra o Paraná, neste domingo à tarde, em Curitiba. "Realmente ele tem uma proposta, mas nós temos esperança de que ele continue conosco", confirmou o diretor Ricardo Koyama, que acompanhou a delegação até a capital paranaense. Soares está na Ponte desde o início da temporada, tendo realizado um bom trabalho mesmo com um time considerado limitado. Ele desfruta de bom relacionamento com os dirigentes do Palmeiras e chegou a ser cotado para assumir o cargo ano passado, antes mesmo da contratação de Picerni. Estevam Soares ganha R$ 15 mil na Ponte e poderia ganhar R$ 40 mil no Palmeiras, além de luvas de R$ 120 mil.