Estevam Soares prega cautela e inteligência no Botafogo O Botafogo vive um grande dilema para o jogo de domingo, contra o Palmeiras, no Engenhão. A vitória é o único resultado que garante o time na Série A sem depender de outros resultados. Por isso, o técnico Estevam Soares tenta de todas as formas incutir em seus jogadores a necessidade de não se atravessar o limiar entre ousadia e ímpeto e desespero e irresponsabilidade.