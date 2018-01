Estevam Soares preocupado com treinos A temporada nem começou e o técnico Estevam Soares já tem com o que se preocupar: o pouco tempo de preparação do Palmeiras para a disputa do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores. A liminar concedida ao Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo - que garante aos jogadores 25 dias de férias - pode atrapalhar os planos de Estevam, que esperava ter os jogadores à disposição a partir de sexta-feira. No entanto, se não houver mudança na decisão judicial, os atletas só voltarão aos treinos dia 14. Para a estréia no campeonato estadual, contra a Internacional de Limeira, dia 19, Estevam pensa em aproveitar vários jogadores que atuarão na Copa São Paulo de Juniores. O objetivo é ter tempo de aprimorar o condicionamento físico dos atletas que disputaram a última rodada do Campeonato Brasileiro, em 19 de dezembro, e ter todos à disposição no primeiro jogo pela seletiva da Libertadores - prioridade do clube no primeiro semestre - contra o Tacuary, no Paraguai, 2 de fevereiro. A partida de volta será uma semana depois, no Palestra Itália. Outro problema é o atacante colombiano Muñoz. Recuperado de lesão no joelho, o jogador está à disposição para o início dos treinos, mas teria recebido proposta do Santos. Na quinta-feira, a diretoria assina convênio com a Eletropaulo para reformar a iluminação do Palestra Itália.