Estevam Soares quer imprimir seu estilo no Botafogo O técnico Estevam Soares comandará na próxima quinta-feira, contra o Cruzeiro, apenas sua quarta partida na frente do Botafogo. Embora acredite que seja pouco tempo, o treinador afirmou que já está testando os atletas e que espera imprimir seu estilo de jogo no clube o mais rápido possível.