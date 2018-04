Estevam Soares reforça defesa em treino do Botafogo O técnico do Botafogo, Estevam Soares, sabe mais do que ninguém que empates não vão livrar o time do rebaixamento. Por outro lado, tem consciência que, no confronto com o Santos, no domingo, na Vila Belmiro, sua equipe primeiro precisará defender com segurança para depois buscar a vitória com saídas rápidas para o ataque.