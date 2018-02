Estevam Soares vai treinar time da Arábia Saudita

O técnico Estevam Soares, que já passou por Ponte Preta, Palmeiras e América de Natal, vai treinar o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O treinador acertou contrato até junho de 2008. "Estou muito feliz com essa oportunidade", conta Estevam. "Tive uma experiência no Líbano em 2002 e voltar para esse mercado de trabalho é muito bom. O Al-Ittihad é um grande clube e está entre os melhores times nas Copa da Rey e da Ásia." Estevam espera ter uma passagem vitoriosa no Oriente. "Nosso planejamento é ser campeão da Liga da Arábia e fazer um excelente trabalho nas outras competições para garantir vaga no Mundial de Clubes." A estréia de Estevam será no dia 29 de dezembro, na partida contra o Al-Wehda, pela Liga Saudita. No clube, o técnico encontrará dois jogadores brasileiros: Tcheco e Magno Alves.