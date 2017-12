Estevam: sucesso não pode subir à cabeça O técnico Estevam Soares está preocupado. Ele não quer que o sucesso repentino do time, que venceu os últimos cinco jogos, suba à cabeça de alguns jogadores. Na apertada vitória por 1 a 0 sobre o fraco Paysandu, sábado passado, no Parque Antártica, Estevam chegou a ter um ?chilique? após dois passes errados de Diego Souza e Lúcio - o treinador arremessou o copo d?água que segurava no chão e bateu com a mão no teto de acrílico do banco de reservas. "Em alguns momentos do jogo, não tivemos simplicidade. Houve lance em que era para o nosso jogador dar um balão e ele quis enfeitar", disse Estevam, sem citar nomes. A irritação de Estevam com um certo preciosismo de alguns jogadores não é recente. Quando o Palmeiras passou mais de um mês sem uma vitória sequer (entre os dias 22 de agosto e 26 de setembro), o técnico convocou seguidas reuniões entre os jogadores para tentar acabar com esse problema. Até os líderes do elenco, como o goleiro Sérgio e o volante Magrão, criticaram o excesso de preciosismo de alguns atletas. O lateral Lúcio e os meias Elson e Diego Souza eram os mais criticados - até pela própria torcida, que passou a ?persegui-los? nos jogos no Parque Antártica. Preciosismo à parte, Estevam começa a montar amanhã o time que enfrenta o Figueirense, domingo, em Santa Catarina. Na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos atrás do líder Atlético Paranaense, o Palmeiras tentará manter o bom retrospecto como visitante - tem o melhor aproveitamento fora de casa no torneio, com nove vitórias em 20 jogos. Estevam já definiu que retomará o 3-5-2, com Nen (que estava suspenso), Daniel e Gabriel na zaga. Mas ainda não definiu os substitutos do lateral-esquerdo Lúcio e do meia Pedrinho, que vinha jogando improvisado no ataque. Ambos estão suspensos. Para o lugar de Lúcio, o reserva imediato é Xavier, contratado do Santa Cruz em setembro, mas que ainda não fez sua estréia oficial pelo Palmeiras. Estevam, porém, disse que pode ainda improvisar Baiano na lateral esquerda, promovendo a entrada de André Rocha na direita. "E posso ainda colocar o Diego Souza na ala esquerda, uma posição que ele conhece bem, já que atuou nela no começo da carreira (em 2002)", disse Estevam. Neste caso, o meio-de-campo ficaria com Marcinho, Corrêa e Magrão. O meia Elson, que havia fraturado a mão direita há três semanas, já ficou no banco de reservas na partida contra o Paysandu, sábado, mas ainda não deverá ser aproveitado como titular, por estar, segundo Estevam, "sem ritmo de jogo". No ataque, ao lado do jovem Ricardinho, Estevam se diz em dúvida. Para a vaga de Pedrinho, ele tem Thiago Gentil, que entrou bem contra o Paysandu, e Osmar, o artilheiro da equipe no Brasileirão, com 11 gols. "Vai ser uma briga boa. Vamos tirá-la nos treinamentos durante a semana". Depois de dois dias de folga, o time volta a treinar amanhã, no CT da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. O único que não deve participar de atividades com bola é o volante Claudecir, que torceu o tornozelo esquerdo num amistoso com o Taubaté, quarta-feira passada. Sua participação no jogo de domingo, contra o Figueirense, é pouco provável.