Estevam teme não ir à Libertadores Jogo no Parque Antártica é sinônimo de sofrimento para a torcida do Palmeiras. Contra o Criciúma, neste sábado, às 18h10, os jogadores tentarão quebrar essa escrita. Nas duas últimas partidas em seu estádio, derrotas: 2 a 0 para o Guarani e 2 a 1 para o Flamengo, resultados que atrapalharam muito a equipe na briga por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. O time só está entre os quatro primeiros - 75 pontos - porque o São Caetano foi punido com a perda de 24 pontos pelo STJD por ter sido considerado culpado pela morte do zagueiro Serginho, em 27 de outubro. E esse mau desempenho em casa foi um dos pontos mais discutidos pelo técnico Estevam Soares com os seus jogadores. O treinador quer deixar claro para todo o elenco que, mesmo com o salto na tabela, o Palmeiras ainda corre riscos de ficar fora da competição sul-americana. Portanto, quer a classificação vencendo os dois jogos que restam - outro é contra o Fluminense, no Rio. Juventude, em quinto com 70 pontos, e Goiás, em sexto, com 69, ainda têm condições de ultrapassar a equipe paulista. "Talvez o nosso grande problema seja a ansiedade", analisa o atacante Osmar. "A vontade de fazer logo o resultado talvez esteja nos prejudicando. O Criciúma luta contra o rebaixamento e vem necessitando do resultado. Precisamos ter cuidado." Cuidado, mas sem exageros, continua Osmar: "A derrota não faz bem para ninguém, claro. Temos de ir atrás do resultado. Contra o Guarani e contra o Flamengo, se tivéssemos vencido, poderíamos já estar classificados para a Libertadores. Não temos outra coisa a fazer a não ser trabalhar e pensar grande." Outra preocupação dos jogadores: a pressão da torcida. "Temos de ter paciência nos jogos. Não podemos partir com tudo para o ataque", alerta o volante Claudecir. "E os torcedores precisam ter paciência. É claro que isso tem limite, afinal, eles querem a vitória de qualquer jeito, mas temos de jogar com inteligência. O Estevam nos tem passado tranqüilidade, para que tenhamos a torcida do nosso lado." A receita de Claudecir para evitar mais uma surpresa desagradável no Parque Antártica é colocar nos jogos o que Estevam Soares tem trabalhado nos treinamentos. "O que tem acontecido é que queremos decidir o jogo logo no início e tomamos o gol. Depois fica difícil para reverter. Quando o Criciúma estiver com a bola, temos de fazer uma marcação muito forte. E quando a bola for nossa temos que sair rápido para o ataque, sem se descuidar da marcação." Diego será o goleiro, no lugar de Sérgio, que ganhou férias antecipadas. "A gente poderia brigar pela liderança, não fossem os nossos tropeços em casa. Só peço o apoio da nossa torcida", diz o novo titular. O volante Magrão não participou dos treinos desta quinta-feira pela manhã. No entanto, à tarde, após ser examinado pelo médico Vinícius Martins, trabalhou normalmente, não sentiu a contusão na coxa direita e participará do ?rachão? desta sexta-feira cedo. Se não sentir dores, enfrentará o Criciúma. Osmar disputou o coletivo e está liberado para o jogo. "Treinei e não senti nada. Estou pronto para o jogo", disse o atacante, que sentia dores musculares e era dúvida.