Estevam vê Botafogo em desvantagem contra o Grêmio Ao empatar por 1 a 1 com o Cruzeiro, na última quinta-feira, no Engenhão, o Botafogo amargou o quarto jogo sem vitória em quatro partidas sob o comando do técnico Estevam Soares. O treinador lamentou a sequência negativa e admitiu estar em desvantagem em relação ao Grêmio, adversário do próximo domingo, às 18h30, em novo confronto no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro.