Estevão preocupado com o Palmeiras O dono do Brasiliense, ex-senador Luiz Estevão, previu hoje que a estréia do seu time na série B contra o Palmeiras, no próximo sábado, será um jogo difícil por causa da goleada sofrida pelo time paulista em casa. "A goleada foi o pior resultado que poderia acontecer para nós", avaliou, mas garantiu que a sua equipe não se intimidará e repetirá a "boa presença" que vem marcando sua participação em competições nacionais. A vantagem de cinco gols para o Vitória, num placar de 7 a 2, fará com que o Palmeiras chegue a Brasília com vontade de provar que não passou de um acidente. "O Palmeiras virá com o espírito de mostrar que a goleada foi uma aberração", observou Estevão, que elogiou o time paulista. O dono do Brasiliense afirma que todo o Brasil estará de olho neste jogo de sábado para conferir se o Palmeiras se recupera. E o time candango aproveitará para mostrar que vem se "preparando muito" e também tem uma "equipe forte". Estevão diz que seus jogadores são "conhecidos e consagrados". Entre eles, o Batata que foi do Corinthians; o Iranildo, ex-Flamengo; e Paulo Isidoro, ex-Cruzeiro.