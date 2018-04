Estiramento afasta Jonathan por 20 dias do Cruzeiro

"No final do jogo contra o Santos, o Jonathan sentiu uma dor forte na coxa esquerda. Ontem (segunda-feira), fizemos uma ressonância magnética, que confirmou a lesão. Ele ficará 20 dias em tratamento para poder voltar às atividades", confirmou Sérgio Freire Júnior, médico do Cruzeiro.

O jogador revelou que havia sentido um incômodo na quinta-feira passada, mas preferiu atuar para auxiliar a equipe. "Eu senti um incômodo no treino de quinta-feira aqui na Toca. Eu vinha em um momento bom e sempre procurei jogar com uma dor suportável para ajudar o Cruzeiro", disse.

Apesar do esforço de Jonathan, o Cruzeiro só empatou com o Santos por 0 a 0. Com o resultado, a equipe está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos conquistados.