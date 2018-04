Estoril dá chapéu em rival e anuncia empréstimo do zagueiro Lucão

O zagueiro Lucão foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira, 30, no Estoril, de Portugal. O jogador ficará no clube por uma temporada emprestado pelo São Paulo, que chegou a negociar o jogador com o Gil Vicente, time da segunda divisão portuguesa.

O atleta estava fora dos planos do São Paulo desde junho, quando Rogério Ceni ainda comandava o time. Depois da derrota em casa para o Atlético Mineiro por 2 a 1, o jogador disse que "para alegria de muitos", já estaria indo embora, o que irritou a diretoria são-paulina.

"Será um grande desafio, uma experiência única. Com certeza vou crescer ainda mais, amadurecer", afirma Lucão, que também comentou sobre a negociação com o Gil Vicente. "Sempre quis atuar na Europa. Estou muito feliz com essa oportunidade, tenho certeza de que será uma ótima experiência. Fico feliz com o interesse do Gil Vicente e agradeço à diretoria da equipe, mas chegou a proposta do Estoril e tive que agarrar essa oportunidade".

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Lucão foi integrado ao time principal em 2013. Marcou quatro gols e defendeu o clube tricolor em 92 partidas. Neste ano, acumulou falhas que irritaram a torcida. Após o jogo contra o Atlético-MG, o zagueiro ficou em situação delicada e a diretoria decidiu afastá-lo da equipe.