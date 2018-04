Estoril ganha a primeira no Português O Estoril finalmente venceu seu primeiro jogo nesta temporada no Campeonato Português. Nesta segunda-feira, o time ganhou por 1 a 0 do Belenenses, jogando em casa, no complemento da quarta rodada da competição. A vitória serve para tirar o Estoril da zona de rebaixamento. De vice-lanterna o time sobe para a 10ª posição, somando cinco pontos. O Belenenses fica na quarta posição, com sete pontos.