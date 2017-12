?Estou 1 kg mais gordo?, diz Ronaldo Após a imprensa espanhola ter publicado que Ronaldo estaria acima do peso e por isso evitou por diversas vezes a balança no Real Madrid desde que foi contratado, o atacante procurou tranqüilizar os torcedores madrilenos e garantiu, em entrevista à rádio El Larguero, na noite de quinta-feira, que está apenas um quilo mais gordo do seu peso ideal. ?Eu tenho consciência que ainda não estou no meu peso. Tenho 87 quilos, um a mais do que no Mundial. Meu peso ideal é 86 quilos?, disse. Embora o artilheiro da Copa do Mundo garanta que está apenas um quilo acima do peso e que trabalha diariamente para entrar em forma - o jornal El Pais informou que ele está sendo submetido a um regime alimentício imposto pelo clube espanhol, com limites de 1.600 a 2.000 calorias diária - na ficha de Ronaldo consta que o atacante mede 1,83m e pesa 82 quilos, portanto, cinco quilos a mais do que o seu peso ideal. Os médicos do Real Madrid saíram em defesa do jogador. ?Não é que Ronaldo esteja gordo, o que lhe falta é forma física?.