'Estou de técnico. Não sou técnico', diz Milton Cruz após vitória

Milton Cruz completou nesta quarta-feira um mês no comando do São Paulo e chegou à quinta vitória em seis jogos ao bater o Cruzeiro por 1 a 0, no Morumbi, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Nem mesmo o período tranquilo pelos bons resultados e a palavra do presidente Carlos Miguel Aidar de que ele está efetivado fazem o técnico se considerar como permanente no cargo. Após a partida, o treinador voltou a dizer que se sente mais como interino.

"Eu estou de técnico. Não sou técnico. Espero poder ajudar cada vez mais. Venho trabalhando e sou funcionário do clube. Como já falei, sempre dou o meu melhor na função que me cabe, seja como observador ou como treinador", disse Milton, que está no clube como funcionário desde 1994 como coordenador técnico e desde 1999 tem diversas passagens como substituto.

Aidar efetivou o então interino na última semana, dias depois de desistir da contratação do argentino Alejandro Sabella. Milton Cruz, porém, disse que a busca por outros nomes ainda não terminou. "Sei que o clube ainda está procurando um técnico e quando acharem, volto para a minha função. O presidente e o Ataíde (Gil Guerreiro, vice-presidente de futebol) estão em busca também de reforços para a sequência da temporada", comentou.

Desde que começou a substituir Muricy Ramalho, que saiu por motivos de saúde, Milton Cruz sempre evitou falar como técnico efetivo do São Paulo. Nesta quarta-feira, ainda fez questão de interromper uma das respostas da entrevista coletiva para agradecer o antecessor e ainda ressaltar que os jogadores têm se empenhado nos treinos. "Tenho confiança na equipe e o elenco tem correspondido muito bem aos treinamentos".