'Estou em choque', afirma comissária da LaMia que sobreviveu a acidente aéreo

Sobrevivente do acidente aéreo envolvendo o time da Chapecoense, a comissária de bordo da LaMia, Ximena Suarez Otterburg, compartilhou uma mensagem emocionada nas redes sociais nesta sexta-feira. Ainda internada na Clínica Somer, localizada em RioNegro, ela escreveu que ainda está em choque pela queda do avião na Colômbia e descreveu a saudade dos outros tripulantes do voo.

"Meu anjo Lugo, está no céu, meu amigo, com os outros, vou sentir saudade de suas ocorrências, das pausas para comer massas, das risadas, de tudo. Compartilhamos tanto que não tenho palavras para explicar a dor que sinto. Da mesma forma com David Vacaflores (meu gatinho), Micky Quiroga, Alex Richard Quispe Garcia, Gus Encinas (paraguaio), capitão Ovar Goytia. Deus, não posso explicar a dor que sinto, até agora estou em choque! Sempre em meu coração meus companheiros, irmãos, amigos do coração. Até breve. Voem alto que, quando chegar o momento, alcançarei vocês", escreveu Ximena, em seu Facebook.

A comissária de bordo é uma das seis sobreviventes do acidente que deixou 71 vítimas fatais. Também estão internados na Colômbia o zagueiro Neto, o lateral-esquerdo Alan Ruschel, o goleiro Follmann, o jornalista Rafael Henzel, que cobriria a final da Copa Sul-Americana, e o técnico da aeronave Erwin Tumiri.