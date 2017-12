Estou orgulhoso da equipe, diz Autuori O técnico do São Paulo, Paulo Autuori ao invés de criticar a arbitragem do jogo deste sábado, como tinham feito os jogadores ao saírem de campo, preferiu elogiar a equipe principalmente pelo segundo tempo. "Os jogadores trabalharam muito bem a bola, fizeram um jogo corajoso, mas hoje seria impossível sair daqui com um resultado favorável", salientou. "Eu saio daqui orgulhoso com a equipe." Sobre a expulsão de Alex, aos 10 minutos, Autuori disse preferir ver o lance pela televisão. "Há possibilidade de ter havido erro", ponderou. "Considero a expulsão muito precipitada, mas está virando rotina." Ao mesmo tempo ele confessou "ter dúvidas" se huve pênalti à favor do São Paulo no lance do segundo gol. "Acho que foi mais compensação", afirmou. Já o diretor Marco Aurélio Cunha voltou a reclamar. "A arbitragem sempre tem sido danosa para o São Paulo. Está havendo dificuldade grande para administrar isso", criticou. Segundo ele, os árbitros nem sempre têm punido jogadas ríspidas dos adversários. "Mas a primeira jogada ríspida nossa já é expulsão", afirmou. Segundo ele, os juízes têm evitado marcar faltas perto da área do adversário em razão da precisão de cobrança do goleiro Rogério Ceni.