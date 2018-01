"Estou orgulhoso?, diz Hernan Crespo O atacante Hernán Crespo, autor de dois gols na vitória de 3 a 1 da Argentina sobre o Brasil nesta quarta-feira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, afirmou que se sente "orgulhoso de fazer parte da seleção". O jogador do Milan aproveitou ainda para dedicar o resultado "a todos os torcedores que passaram noites inteiras debaixo de mau tempo para comprar um ingresso". Já o meia Riquelme, autor do segundo gol e que participou das jogadas para os outros dois, comentou que "fizemos um grande primeiro tempo, como tínhamos feito contra o Uruguai, e por isso acho que ganhamos merecidamente". "Por sorte conseguimos o que queríamos, a classificação para o Mundial", acrescentou o jogador do Villarreal. "Este era a partida que todos queriam ganhar. A chave foi o fato de termos conseguido controlar os jogadores perigosos do meio-campo do Brasil, além de termos atuado bem", assegurou Javier Mascherano, meia do River Plate que a partir do mês que vem será do Corinthians.