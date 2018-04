'Estou pronto para jogar na Itália', afirma Ganso a jornal italiano

SÃO PAULO - Mesmo ainda em fase final de recuperação de uma grave lesão, o meia Paulo Henrique Ganso, do Santos, continua presente na mídia, e até fora do Brasil. Em entrevista ao jornal italiana Corriere Dello Sport, ele afirmou que está pronto para jogar na Itália.

"Meus agentes me falaram de um possível interesse do Milan. Estou feliz porque é um clube fantástico. Mas é uma honra saber também que o Leonardo quer me levar para a Inter de Milão. Já conversei com ele", revelou o atleta, em referência ao treinador brasileiro do time atual campeão mundial.

Ganso tem 21 anos e não entra em campo desde agosto do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo em partida diante do Grêmio em porto Alegre. A precisão é que ele volte a jogar em março.

Devido as especulações que davam conta de que o jogador estava brigado com a diretoria santista e por isso não ficaria mais no clube, Paulo Henrique Ganso divulgou nota oficial na última terça-feira para tranquilizar os torcedores. Com contrato até 2015, afirmou que negocia um aumento salarial, e está ansioso para defender a equipe na Libertadores.

"Meu sonho é ganhar a Libertadores e depois jogar por um grande clube da Europa, talvez da Itália", declarou ao Corriere Dello Sport.

