?Estrangeiros? começam a chegar na 4ª Alguns dos jogadores que atuam no futebol europeu começam a chegar à concentração da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), a partir desta quarta-feira. Roberto Carlos (Real Madrid), Mauro Silva (Deportivo La Coruña) e Roque Junior (Milan), têm chegada prevista ao Rio de Janeiro para amanhã. No dia seguinte, será a vez dos três que atuam na Roma: Cafu, Antônio Carlos e Emerson. No sábado, desembarca no Brasil o meia-atacante Rivaldo. A chegada de Rivaldo foi confirmada pelo coordenador-técnico, Antônio Lopes. De acordo com ele, a CBF conseguiu convencer o presidente do Barcelona, Joan Gaspart, a abrir mão do jogador para a partida de sábado, contra o Celta de Vigo, pelas semifinais da Copa do Rey. O zagueiro Lúcio, e os atacantes Jardel, Élber - que também atuam na Europa - já estão na Granja com os demais jogadores. A seleção brasileira se prepara em Teresópolis para a partida contra o Uruguai, dia 1º de julho, em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.