Estrangeiros são regularizados e podem reforçar o Vasco

RIO - O Vasco vai poder contar com dois importantes reforços para enfrentar o Friburguense, domingo, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Isso porque o clube finalmente conseguiu concluir a regularização dos dois jogadores estrangeiros que contratou para esta temporada: o goleiro uruguaio Martin Silva e o volante paraguaio Aranda.

O Vasco tinha até as 19 horas desta sexta-feira para conseguir regularizar a inscrição dos reforços na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), para que eles pudessem jogar no domingo. Pouco depois das 15h o processo dos dois foi concluído e os reforços vindos do Olímpia, do Paraguai, apareceram no Bira (Boletim Informativo de Registro de Atletas).

Martin Silva tem vaga garantida como titular no gol vascaíno, uma vez que a posição foi um dos maiores problemas da equipe na temporada passada. Assim, vai ocupar o lugar de Diogo Silva tem sido escalado neste ano. Já Aranda, que ainda está fora da forma física ideal, precisará disputar posição no meio-de-campo com Guiñazú, Fellipe Bastos e Pedro Ken.