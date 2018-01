Estrasburgo brilha na Copa da França O Estrasburgo vai mal das pernas no Campeonato Francês, é lanterna e está ameaçado de rebaixamento. Mas tem como consolo a campanha regular na Copa da França. A prova mais recente veio neste domingo, com os 3 a 0 sobre o Lyon, pelas quartas-de-final da competição. Johansen, Ljuboja e Luyindula garantiram a festa do Estrasburgo, que dessa forma eliminou a equipe dos brasileiros Ânderson e Edmílson. No sábado, o Nantes bateu o Auxerre por 4 a 1, na prorrogação (1 a 1 no tempo normal) e, em duelo de times da Terceira Divisão, o Amiens superou o Stade Reims por 1 a 0. Na sexta-feira, o Troyes, da Primeira Divisão, bateu o Grenoble, da Terceira, por 4 a 2, também no tempo suplementar, depois de 2 a 2 nos 90 minutos.