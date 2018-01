Estrasburgo na final da Copa da França O Estrasburgo surpreendeu nesta sexta-feira ao golear o Nantes por 4 a 1 e se classificar para a final da Copa da França. O último gol da vitória foi marcado pelo goleiro paraguaio Chilavert. A surpresa do resultado foi que o vencedor é o lanterna do Campeonato Francês, no qual já está rebaixado, enquanto o Nantes é o líder. O Estrasburgo disputará o título no dia 26 de maio, no Stade de France, com o vencedor de Troyes e Amiens, da 3ª divisão. Além de Chilavert, que marcou de pênalti já nos acréscimos, Luyindula, Johansen e Camadini marcaram pelo Estrasburgo. O taitiano Marama Vahirua fez o único do Nantes.