Estrasburgo vence Copa da França O Estrasburgo foi de um extremo a outro na temporada de 2000-2001 do futebol francês. Na semana passada, encerrou o campeonato da Primeira Divisão no último lugar e foi rebaixado. Neste sábado, conquistou a Copa da França, ao derrotar o Amiens por 5 a 4, nos pênaltis, depois de empate de 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. O jogo foi disputado no Estádio de Saint-Dennis, Grande Paris, e teve público de 78.500 pagantes. Com esse resultado, o Estrasburgo tem vaga para disputar a Copa da Uefa, mesmo não pertencendo mais ao grupo de elite de seu país. A estrela do goleiro José Luis Chilavert voltou a brilhar. O goleiro do Estrasburgo defendeu um dos pênaltis e ainda marcou, na última cobrança da primeira série. Chilavert havia sido contratado no meio da temporada, teve problemas com o treinador, esteve a ponto de largar o clube e agora festeja um título que o Estrasburgo havia conquistado também em 1951 e em 1966.