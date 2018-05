'Estreante', Boschilia é elogiado por Muricy Ramalho no São Paulo

SÃO PAULO - Grande novidade de Muricy Ramalho para o jogo contra o Botafogo, o meia Boschilia fez valer a aposta e foi um dos destaques do São Paulo na vitória por 3 a 0, domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro. Participativo, conseguiu dar mais mobilidade ao time e ainda fez com que Ganso ficasse menos sobrecarregado na criação.

O desempenho não passou despercebido pelo treinador, que elogiou a personalidade do jovem de 18 anos em seu primeiro jogo como titular no profissional. Muricy mais uma vez elogiou a postura do atleta nos treinamentos.

"A movimentação foi boa, do Boschilia, do Pato, do Ganso. É um moleque que tem personalidade e temos que premiar o cara que trabalha e treina bem, fizemos isso com o menino porque ele vem jogando bem, e não surpreende jogar com essa personalidade porque ele sabe o que quer", elogiou o treinador.

Destaque desde os tempos de base e uma das maiores apostas do São Paulo para o futuro, Boschilia se disse satisfeito com o desempenho e agradeceu a oportunidade dada pelo treinador. Ele admite que ainda precisa melhorar em alguns fundamentos, mas disse estar pronto para seguir o que for solicitado pelo técnico.

"Fico muito feliz pela oportunidade que o Muricy me deu. Estou fazendo o que ele manda nos treinamentos. Meus companheiros também ajudaram o time a fazer essa ótima partida. Na base eu não marcava muito e sei que preciso evoluir nisso, mas aos poucos vou conseguindo fazer o que o Muricy me pede", analisou.