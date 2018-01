Estreante em 2017, volante Nonoca busca se firmar no Cruzeiro nesta temporada

Um dos garotos lançados ao time profissional do Cruzeiro no ano passado, o volante Nonoca, como é de praxe com jovens jogadores, espera ter mais oportunidades na temporada que está prestes a começar para pode crescer e se consolidar na equipe celeste.

"A pré-temporada começou muito boa pra gente. Estou trabalhando bastante nos treinamentos, para mostrar para o Mano (Menezes, técnico) que vou merecer as oportunidades. Temos muitos jogadores de qualidade e cada um vai dar conta do recado", afirmou.

O volante terá que suar muito a camisa para conseguir chances com Mano Menezes, já que a concorrência no setor é grande. Atualmente, o elenco cruzeirense conta com os argentinos Ariel Cabral e Lucas Romero, o capitão Henrique, o também cria da casa Lucas Silva e o recém-chegado Bruno Silva, um dos destaques do Botafogo em 2017.

"É bom disputar posição com grandes jogadores. É trabalhar devagar, mostrar que eu posso jogar também e brigar com eles por um lugar no time. Este ano o Cruzeiro qualificou bastante o elenco, a diretoria foi muito bem nas contratações. Temos um excelente time, um excelente grupo", elogiou o jogador.