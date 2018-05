Estreante em Copas do Mundo, Islândia divulga em vídeo a lista dos 23 convocados

Estreante em Copas do Mundo, a seleção da Islândia revelou nesta sexta-feira os 23 jogadores convocados para a disputa na Rússia. Para o anúncio, a Federação de Futebol do país preparou um vídeo de seis minutos e divulgou nas redes sociais.

"Hey, @FIFAWorldCup, aqui estão os nossos convocados", postou no Twitter e Facebook. O vídeo apresenta cada um dos atletas da lista, junto com a participação desses atletas nas eliminatórias.

O principal nome entre os convocados é o do meia Gilfy Sigurdsson, do Everton, da Inglaterra. O jogador sofreu uma lesão no joelho em março e corria o risco de ficar de fora da Copa do Mundo. No entanto, o técnico Heimir Hallgrímsson optou por apostar no jogador.

A Islândia é a primeira seleção a divulgar a lista final para a Copa do Mundo. A Fifa permite que as seleções divulguem os 23 nomes até o dia 4 de junho. A Rússia e a Polônia, por exemplo, os outros dois países que revelaram a convocação, informaram uma lista maior. A Rússia deu 28 convocados e sete suplentes. A Polônia, 35.

A Islândia está no Grupo D da Copa do Mundo e estreia na competição em 16 de junho, diante da Argentina, em Moscou, às 10h (de Brasília). No dia 22, enfrentará a Nigéria, em Volgogrado, e no dia 26 fecha a participação na primeira fase contra a Croácia, em Rostov.

A seleção brasileira optou por divulgar os 23 convocados na próxima segunda-feira, às 14 horas. Inicialmente, o técnico Tite revelará apenas a lista final e não revelará quem são os suplentes.

Confira a lista com os 23 convocados da Islândia:

Goleiros: Hannes Pór, Frederik, Rúnar Alex.

Defensores: Ari Freyr, Hördur B.,Hólmar Örn, Kári, Sverrir Ingi, Ragnar, Samúle K., Birkir Mar.

Meia-campistas: Jóhann Berg, Arnór, Aron Einar, Ólafur Ingi, Gylfi, Emil, Birkir, Rúrik.

Atacantes: Björn B., Albert, Alfred, Jón Dadi.