Estreante empata na abertura da Série B2 O Barcelona Capela, com apenas dois anos de existência, estreou neste sábado oficialmente em uma competição. Em casa, no estádio Capela do Socorro, em São Paulo, o time abriu o Campeonato Paulista da Série B2, contra o Jabaquara. Resultado: 1 a 1. Apesar da estréia, o Barcelona não demonstrou o nervosismo típico. O gol do time da casa foi marcado por Baiano e Feijão, de pênalti, fez para o Jabaquara - ambos no primeiro tempo. Os dois times estão no grupo 4 do campeonato. Também neste sábado, pelo grupo 3, o Serra Negra recebeu o Guaçuano e satisfez a sua torcida, apesar do magro placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Rodriguinho, de cabeça, aos 34 minutos do segundo tempo. Neste domingo, 13 jogos completam a primeira rodada do Campeonato Paulista da Série B2.