Estreante, George Lucas quer surpreender Luxemburgo

Confirmado no time titular do Santos, o lateral-direito George Lucas quer aproveitar a oportunidade no jogo contra o Cruzeiro, no domingo, para surpreender o técnico Vanderlei Luxemburgo e se firmar na equipe santista.

Veja também:

Emerson treina após ser visto em noitada

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

George Lucas foi contratado há apenas duas semanas e já ganhou elogios do treinador, que diz ter boas expectativas sobre o jogador. "Acho que tenho que aproveitar essa confiança e demonstrar meu potencial dentro de campo", afirmou o lateral, que vai substituir Pará na posição. Por sua vez, Pará vai entrar na lateral esquerda na vaga de Léo, machucado.

"Desde que cheguei aqui tenho trabalhado duro juntamente com o Vanderlei e o [preparador físico] Antônio Mello, para fazer uma boa estreia e buscar me firmar na equipe", disse George Lucas, motivado com a estreia no domingo.

O lateral também disse que espera ajudar o time nas jogadas de bola parada. "Me dedico a treinar cobrança de falta sempre que é possível, porque no futebol de hoje, em que marcação é muito forte, as oportunidades de gol são menores. Por isso, uma bola parada pode decidir o jogo", comentou.