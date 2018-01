Rogério vibra com chance no São Paulo: 'Osorio deu confiança'

A vitória do São Paulo sobre o Internacional pelo Campeonato Brasileiro teve como personagem um "outro" Rogério. Não o goleiro e capitão do time, Rogério Ceni, homenageado antes da partida, mas o atacante de 24 anos que fez a sua estreia neste sábado. Ele fez o primeiro gol do jogo, na vitória por 2 a 0, e mostrou habilidade e ousadia nos dribles.

Conhecido como "Neymar do Nordeste", o ex-jogador de Vitória e Náutico agradeceu a chance dada pelo técnico colombiano Juan Carlos Osorio. "Trabalhei bastante, já vinha trabalhando no Vitória e pude ajudar o São Paulo. Ganhei a confiança de Osorio, que me colocou para jogar", afirmou. "Vou trabalhar bastante porque vamos chegar ao G4".

Paulo Henrique Ganso, que jogou com o "Neymar verdadeiro" no Santos, brincou com o apelido do novo companheiro. "Neymar só existe um (risos). Ele já vinha treinando muito bem e fazendo gol nos treinos e hoje (sábado) jogou muito bem".

Osorio também elogiou bastante a atuação do novo jogador, mas fez questão de enaltecer os outros atacantes do São Paulo. O treinador disse que Rogério, o atacante, tem a cabeça no lugar e se deu muito bem com os novos companheiros. "Ele é boa pessoa, boa gente e interagiu muito bem com os outros atletas".