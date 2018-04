Estreante, Rueda elogia Fla e vê semi 'aberta'; Berrío vira nova dúvida por lesão

Depois de estrear no comando do Flamengo com um empate por 0 a 0 com o Botafogo, na noite desta última quarta-feira, no Engenhão, no confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil, o técnico Reinaldo Rueda afirmou que a disputa por uma vaga na decisão ainda está em aberto e evitou qualquer possível euforia com o fato de que o seu time ao menos não tomou nenhum gol neste mata-mata cuja partida de volta está marcada para a próxima quarta, às 21h45, no Maracanã.

O treinador colombiano, entretanto, exaltou que a equipe exibiu uma postura satisfatória dentro de campo e mostrou força psicológica após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, sofrida no último domingo, em Belo Horizonte, onde os rubro-negros foram dirigidos pelo interino Jayme de Almeida, substituto provisório do demitido Zé Ricardo.

"É um resultado aberto para os dois, é uma partida igual, 0 a 0 não tem vantagem para nenhum dos dois", afirmou o comandante, em entrevista coletiva, na qual em seguida exaltou a força que o Flamengo terá no Maracanã ao ser apoiado em peso pela sua torcida na luta por um lugar na final.

"Vamos estar no 'nosso estádio', esse jogo (no Engenhão contra o Botafogo) e o comportamento do Flamengo são uma reação anímica do time e um suporte após a partida do fim de semana passado", completou Rueda, que também admitiu ter evitado mudar muito a equipe e dar continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado antes de sua chegada, até porque comandou apenas dois treinamentos antes desta sua estreia.

"Penso que foi um jogo intenso, sabemos que (o Botafogo) é um rival que passa por um grande momento. É um rival muito forte, que vem fazendo com bom trabalho. É difícil porque só fizemos dois treinos e ainda estamos (ele e seus auxiliares) conhecendo o grupo, e eles estão nos conhecendo. É tratar de manter o que vinha sendo feito no time e não fazer muitas mudanças", avisou.

BERRÍO SE LESIONA

O comandante também exibiu preocupação com uma lesão sofrida pelo seu compatriota Orlando Berrío nesta quarta-feira, quando o atacante amargou uma forte entorse no tornozelo esquerdo e acabou sendo substituído por Márcio Araújo.

"A situação do Orlando é preocupante porque sofreu uma lesão delicada, é uma lesão aberta, com trauma na articulação, com ruptura no pé. Agora é uma questão do departamento médico recuperá-lo para a próxima semana", disse Rueda, deixando claro que não tem a expectativa de possuir o jogador à disposição para o duelo deste sábado, contra o Atlético-GO, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Berrío, porém, mostrou que tem esperança de poder se recuperar rápido e possivelmente figurar como opção para este jogo do Brasileirão. "Estou sentindo dores para caminhar e fico preocupado com as próximas partidas. Quero jogar no sábado e na volta da Copa do Brasil, principalmente sendo uma semifinal em casa e com a nossa torcida. Vou fazer de tudo para voltar, trabalhar muito e, se não for possível, continuarei torcendo pelos meus companheiros", ressaltou o atacante após o clássico da última quarta.

GUERRERO DE VOLTA?

Rueda também lembrou na entrevista coletiva que espera poder contar com o retorno do atacante Paolo Guerrero na partida de volta contra os botafoguenses. O peruano se recupera de lesão e foi desfalque de peso neste duelo de ida, mas está realizando tratamento intensivo para ficar à disposição para a próxima quarta.

O treinador afirmou que não pode obrigar o jogador a apressar a sua recuperação e entrar em campo em uma situação de risco, mas crê ser possível o retorno do goleador. "Em vem trabalhando em dois turnos, pela manhã e pela tarde. Não vamos nos precipitar, mas a motivação da semifinal ajuda e esperamos tê-lo semana que vem", projetou.