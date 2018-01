Estreantes dão vitória ao Cruzeiro Apesar da visível falta de ritmo, o Cruzeiro venceu o Democrata, de Sete Lagoas, por 2 a 0, na tarde deste sábado, no Mineirão, na sua partida de estréia no Campeonato Mineiro. Os gols foram marcados pelos estreantes Athirson, ex-Flamengo, e Ruy, ex-Botafogo, ainda no primeiro tempo. Como estreou apenas na segunda rodada do Estadual, a Raposa, mesmo com os três pontos, está atrás do Villa Nova, de Nova Lima, que tem seis pontos, em duas partidas. Por outro lado, o time de Sete Lagoas sofreu a sua segunda derrota na competição. Apesar de ter feito a sua primeira partida na temporada, o Cruzeiro iniciou o confronto jogando com velocidade, pressionando o adversário. Bem posicionado em campo, a Raposa tocava bem a bola e buscava as jogadas ofensivas pelas laterais, com os laterais Athirson e Ruy. E os gols saíram justamente dos pés desses jogadores. Depois de pressionar muito a defesa adversária, o Cruzeiro chegou ao primeiro gol aos 31min. O estreante Athirson, depois de jogada ensaiada na cobrança de falta, chutou forte para fazer 1 a 0, o seu primeiro gol com a camisa da Raposa. Três minutos depois, o lateral Ruy, que voltou ao clube mineiro, depois de defender o Botafogo na temporada passada, recebeu a bola de Athirson para fazer 2 a 0. No segundo tempo, o Cruzeiro diminuiu o ritmo e passou a administrar o resultado. Com isso, o Democrata, que no primeiro tempo atuou apenas na defesa, passou a sair para o ataque. Porém, sem qualidade ofensiva, o frágil time de Sete Lagoas, que voltou à Primeira Divisão do Estadual neste ano, não teve forças para diminuir o placar, mesmo com a Raposa jogando em ritmo de treino.