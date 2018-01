Estreantes decepcionam técnico Leão Desta vez, Leão não se queixou do juiz, preferindo culpar o sol pelo fraco desempenho do seu time na vitória por 1 a 0 contra o Juventus, neste domingo à tarde, no Pacaembu. Ele não gostou das três estréias - Reginaldo Araújo, Nenê e Fabiano - e reconheceu que a equipe precisa jogar bem melhor se quiser ir em frente no Copa Libertadores da América. O Santos viaja nesta terça-feira para a Colômbia e no início da madrugada de quinta-feira, pelo horário brasileiro, enfrenta o América, em Cali. "O time adversário estava melhor fisicamente e sentimos o sol forte e caimos de produção antes da metade do primeiro tempo. Nosso principal problema é que ainda não atingimos um estágio de competição. Fomos os últimos a parar no ano passado e a preparação não foi suficiente para que o time jogue o futebol que esperamos. Devido à nossa maneira de jogar, sempre ofensivamente e com participação total na marcação na perda da bola, todos precisam estar bem fisicamente para o time ir bem. Pelo jeito, isso só vai acontecer em março ou abril." Apesar da baixa produção dos principais titulares, Leão preferiu não individualizar as críticas, mas voltou a dizer que faltou maior poder de decisão nas finalizações. "Não aproveitamos os 15 minutos de apavoramento do Juventus, no começo do jogo, para construirmos uma virória convincente." O técnico também demonstrou decepção quanto aos três estreantes, principalmente quanto ao futebol de Nenê, que entrou no segundo tempo para fazer, do meio-de-campo para frente, a função que era de Elano na primeira etapa e em nenhum momento chegou a repetir as boas atuações que teve no Jundiaí e no Palmeiras. "Pensei que Nenê estivesse melhor condicionado, mas apresentou pouco nos 45 minutos de jogo. Quanto a Fabiano e Reginaldo, não poderia esperar mais do que eles fizeram porque não participaram de nenhum coletivo com os novos companheiros." Diego, que foi substituido no segundo tempo nos três jogos deste ano, aceitou a decisão do técnico sem protestar e preferiu elogiar o Juventus a criticar o Santos. "Foi a confirmação que um jogo nunca é igual a outro. Hoje (02), o Juventus foi feliz, acertando uma grande atuação, mas é preciso reconhecer que fomos melhores, porque conseguimos o resultado que nos interessava", analisou o meia. Agora vai começar a maratona da disputa de duas competições simultaneamente: o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores da América. Nesta segunda à tarde haverá treino apenas para os jogadores que não participaram da partida e na terça às 8h, Leão vai dar uma movimentação rápida. Ás 9h30 a delegação segue para Cumbica, em São Paulo, embarcando às 11h30 para a Colômbia.