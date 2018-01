Juventus derrota Lazio e fatura a Supercopa da Itália na China

Contratados para substituir o ídolo Carlito Tevez, Mandzukic e Dybala começaram bem suas trajetórias com a camisa da Juventus. Cada um dos dois atacantes marcou um gol para dar à equipe de Turim o título da Supercopa da Itália, com vitória por 2 a 0 sobre a Lazio, em Xangai, na China, neste sábado.

Contratado junto ao Atlético de Madrid, Mandzukic abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo. Sturaro apareceu com liberdade pela direita e levantou na área. O croata estava bem posicionado para fazer de cabeça.

Destaque do Campeonato Italiano na temporada passada com a camisa do Palermo, o argentino Dybala começou sua primeira partida oficial pela Juventus no banco de reservas. Quando entrou no lugar do jovem francês Coman, de apenas 19 anos, fez o segundo. Após novo cruzamento da direita, a zaga da Lazio cortou mal, Pogba rolou para o meio e Dybala encheu o pé, deixando Marchetti estático.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Campeonato Italiano começa apenas daqui a dois finais de semana, com a Juventus encarando a Udinese e a Lazio enfrentando o Bologna. O time da capital, que conseguiu manter Felipe Anderson, entretanto, joga antes. No dia 18, inicia contra o Bayer Leverkusen a busca por uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões.