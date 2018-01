Estreantes salvam Fluminense na Bariri Com gols dos estreantes Tuta e Gabriel, o Fluminense sofreu para empatar com o Olaria, por 2 a 2, neste domingo à tarde, na Rua Bariri, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor voltou a repetir os erros da derrota para o Americano, no meio da semana, principalmente nos setores do meio-de-campo e defensivo, o que contribuiu para mais um mal resultado. O Fluminense iniciou a partida dando a impressão de que faria uma boa exibição. Aos 2 minutos, Alex desperdiçou uma oportunidade de gol, na pequena área. Mas, no restante do confronto, o que se viu foi uma equipe confusa e que ainda sente a falta de um atleta habilidoso no meio-de-campo, capaz de armar as jogadas. Aos 8 minutos, após uma falha defensiva do Fluminense, Antônio Carlos cometeu pênalti sobre o atacante Edvaldo. Um minuto depois, o lateral Domício cobrou, mas chutou a bola na trave. Apesar da oportunidade desperdiçada, o Olaria seguiu no ataque e aos 18 minutos marcou seu gol. William aproveitou um lançamento do meia Júlio César e chutou a bola na saída do goleiro Fernando Henrique. O empate do Fluminense veio em uma jogada de bola parada. O meia Preto Casagrande cobrou escanteio e o estreante Tuta, marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor, aos 29 minutos. Por causa do calor, o ritmo da partida diminuiu no segundo tempo, e nem a bronca do técnico do Fluminense, Abel Baga, foi capaz de melhorar o time. A equipe permaneceu mal posicionada em campo. Aos 18 minutos, o Tricolor sofreu o segundo gol: em uma cobrança de lateral pela esquerda, Anderson lançou a bola na área e o atacante Amauri, de primeira, chutou forte, sem defesa para Fernando Henrique. O gol do empate do Fluminense surgiu somente aos 41 minutos, novamente em uma jogada de bola parada, após a cobrança de pênalti do lateral-direito Gabriel, que estreou na equipe, substituindo Jancarlos, no intervalo do confronto.