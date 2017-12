Estreia de Turan tem impacto no mercado empresarial da Turquia

A iminente estreia do meia Arda Turan pelo Barcelona, que pode acontecer no clássico desta quarta-feira diante do Espanyol, pela Copa do Rei, não apenas fará vibrar dez milhões de torcedores na Turquia, mas também promete impulsionar os números de negócios de várias grandes empresas turcas.

A companhia de eletrodomésticos Beko, parceira premium do clube catalão desde junho de 2014; a de pneus Lassa Tyres, parceira oficial e patrocinadora principal das seções de basquete, handebol, futsal e hóquei desde o meio do ano passado; e a telefonia Avea, parceira regional e que contribui para uma escolinha de futebol do Barça em Istambul, estão de olho nas oportunidades que podem aparecer com a estreia do ex-jogador do Atlético de Madrid.

"A estreia de Arda Turan terá um elevado impacto na Turquia. Ao ser um dos jogadores turcos mais populares na Europa e um dos mais bem-sucedidos na indústria global do futebol, certamente ajudará a Beko Turquia a destacar seus vínculos com o Barcelona", avaliou o diretor de marketing da Beko, George Mead, em entrevista à Agência Efe.

Arda é o capitão da seleção, que se classificou para a Eurocopa deste ano, um ídolo na Turquia, com uma dimensão internacional desde que se destacou na Espanha e com milhões de fãs. O meia tem 6.693.528 seguidores no Facebook, 3.026.267 no Instagram e 573.596 no Twitter.

"É uma coincidência muito afortunada que o treinador do Barça tenha decidido contratar um jogador turco", acrescentou Mead, horas antes da provável e esperada estreia.

O jogo despertou grande interesse na imprensa turca, talvez comparável ou superior ao que geram seus gols na seleção nacional, pela qual joga regularmente desde 2006.

Só na Turquia, o Barcelona tem cerca de 10 milhões de torcedores, segundo cálculos de Mead, mas o que mais interessa à Beko são os 300 milhões em nível mundial. "97% dos admiradores do Barça estão fora da Espanha, e isso é uma grande oportunidade de situar a Beko no mapa em países que agora desconhecem a marca", comentou o diretor de marketing.

A empresa, segundo ele, está presente em mais de 100 países, sendo a segunda marca de eletrodomésticos mais vendida na Europa, com posição de liderança no setor no Reino Unido e na Polônia e com um crescimento de 3% anual na Alemanha.

"A logo da Beko nas mangas da camisa (do Barça) nos dá visibilidade para aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o planeta", calculou Mead, que se recusou a dar números sobre o valor do patrocínio.

Curiosamente, o site turco da marca é das poucas que não apresentam orgulhosamente na fachada as cores azul e grená, algo que acontece nas páginas da Espanha, da Alemanha ou a internacional. No entanto, os jogadores do Barcelona estão presentes nos suportes publicitários de suas lojas em Istambul, por exemplo.

Da Turquia, onde o Barcelona conta com 2,5 milhões de seguidores nas redes sociais, também provém outro de seus patrocinadores, a marca de pneus Lassa. Essa sim apresenta Arda no site, além de vários jogadores de outros esportes do Barça, orgulhosa de ser um dos 11 parceiros oficiais.

"O Barcelona é um exemplo para a indústria mundial de esportes com seu enfoque sustentável ao sucesso, os valores tradicionais do clube, a cultura de sua academia e sua consciência social", disse a marca de pneus em 2 de junho de 2015, quando assinou contrato com o clube espanhol por quatro anos, até 30 de junho de 2019.

Um acordo cifrado em 21,6 milhões de euros pelo jornal turco Hurriyet e que inclui a participação de jogadores de todas as seções em suas campanhas publicitárias. Em todas, até agora, Arda foi protagonista, tendo como companhia Andrés Iniesta, Luis Suárez, Neymar e Juan Carlos Navarro, do basquete, entre outros.