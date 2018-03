Estréia de Baloy é a novidade no Grêmio O zagueiro panamenho Baloy é a novidade do Grêmio neste domingo, contra o Corinthians, em São Paulo. Para vencer, o time gaúcho terá que superar seu próprio desespero, por estar na zona de rebaixamento, com 19 pontos, e o nervosismo que demonstrou na quinta-feira, quando perdeu para o Criciúma por 2 a 0 e errou até passes de dois metros de distância. A situação é tão ruim que o meia Caio admitiu estar constrangido a ponto de não sair de casa para não enfrentar provocações de torcedores. Enquanto ganha Baloy, o técnico Nestor Simionatto perde Roger, suspenso. Nas outras posições, pelo menos, poderá repetir o time de quinta-feira, o que, no momento que vive o Grêmio, já é um progresso. Apesar disso, é provável que o técnico tire Carlos Miguel, de atuação apagada contra o Criciúma, para escalar Caio. Baloy é uma aposta da diretoria do Grêmio, que diz ter informações de que ele era considerado o melhor estrangeiro no futebol colombiano. Nos jogos em que o Independiente Medellín eliminou o próprio Grêmio da Libertadores deste ano, Baloy destacou-se nas bolas aéreas e na cobertura de seus companheiros de defesa. Se confirmar a expectativa, solucionará o maior problema da defesa tricolor neste ano.