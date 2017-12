Estreia de Rogério Ceni no São Paulo pode ser contra o Boca Raton

A estreia de Rogério Ceni como treinador do São Paulo pode ser já no próximo dia 15 de janeiro, contra um adversário pouco conhecido: o Boca Raton. A equipe norte-americana, que tem Amoroso como jogador e embaixador, anunciou que tem um amistoso marcado contra o São Paulo no centro de treinamento em que o clube paulista fará sua pré-temporada nos Estados Unidos, a IMG Academy.

O São Paulo embarca para a Flórida já na próxima sexta-feira, dia 6, mas só estreia na Florida Cup no dia 19 de janeiro, contra quem vencer um duelo preliminar entre River Plate e Millonarios, da Colômbia.

Como dois times desistiram de participar da competição, São Paulo e Corinthians entram direto na semifinal. O time tricolor tinha um duelo marcado para 16 de janeiro, que acabou cancelado. Isso teria feito o técnico Rogério Ceni pedir à diretoria a marcação de um amistoso.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Boca Raton, de uma cidade homônima na Flórida, foi criado em 2015 e é o atual campeão da American Premier Soccer League (APSL), considerada quarta divisão dos futebol dos Estados Unidos, que conta com nove times do Sul da Flórida.

Em junho, o clube anunciou a contratação do atacante Amoroso, que não jogava profissionalmente desde 2009. Os sites do Boca Raton e da APSL não deixam claro se ele atuou em outras partidas além de sua estreia, em julho.