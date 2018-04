Estreia de Defederico é adiada de novo no Corinthians

Como a documentação ainda não chegou, Matías Defederico não pôde ser inscrito a tempo de enfrentar o Goiás, domingo, no Pacaembu. Assim, a estreia do reforço argentino com a camisa do Corinthians foi mais uma vez adiada - ele já esperava ter enfrentado o Coritiba, na última quarta-feira.

O motivo da demora para o Huracán, seu ex-clube, enviar a papelada ao Brasil é que os argentinos aguardam a liberação do banco dos US$ 2,2 milhões (R$ 4 milhões) pagos pelo Corinthians na última segunda-feira. Assim, Defederico terá de esperar um pouco mais para estrear com a camisa corintiana.

Além da ausência de Defederico, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o atacante Jorge Henrique no jogo de domingo. Ele sofreu uma leve contratura na coxa direita, durante o aquecimento para enfrentar o Coritiba na última quarta-feira, e nem sequer treinou nesta sexta. Para completar, o zagueiro William, em fase final de recuperação, e o zagueiro Paulo André, suspenso, não jogam no domingo.