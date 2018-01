Estréia de Guilherme anima o Botafogo O estreante Guilherme é a atração do Botafogo no jogo desta quarta-feira, contra a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. A partida, que começará às 16 horas, é encarada por todos em General Severiano como uma decisão. Uma vitória deixará o Botafogo perto da vaga nas semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. E, de quebra, dará tranqüilidade para a equipe disputar, no sábado, o segundo tempo do jogo contra o Friburguense, paralisado por causa do "apagão" em Friburgo, no dia 25 de janeiro - o time da casa vencia por 1 a 0. Depois disso, o Botafogo ainda enfrentará o Volta Redonda, no Maracanã, na última rodada da primeira fase da Taça Guanabara, que classificará os dois primeiros colocados de cada grupo (A e B) para a semifinal. "Espero estrear com vitória. Dificilmente farei amanhã uma partida excelente, por não estar no auge da minha forma física, mas o momento do Botafogo exige os três pontos", declarou o atacante Guilherme, lembrando que a equipe está em terceiro lugar do grupo A, com 4 pontos. Enquanto Guilherme joga, o Botafogo não poderá contar com o volante Túlio e o zagueiro Scheidt, ambos contundidos. Túlio tem um furúnculo na coxa direita e cedeu lugar a Thiago Xavier. Já Scheidt sentiu dores no músculo adutor da coxa direita e vai ser substituído por Juninho, que veio recentemente do Coritiba. "Essa partida vai decidir o rumo do Botafogo. O grupo tem de jogar mais do que apresentou no clássico contra o Vasco, pois os times pequenos já mostraram qualidades", disse o técnico Bonamigo. Já a Portuguesa, do técnico Ricardo Barreto, tenta a sua primeira vitória na competição. É a lanterna do grupo A, com apenas 1 ponto.