Estréia de Luis Fabiano está indefinida A estréia do atacante Luis Fabiano no time do Porto ainda não está definida. Depois de um período de folga no Brasil, o jogador retonou segunda-feira a Portugal e nesta terça iniciou um tratamento intensivo de uma lesão muscular que o tirou dos dois jogos da Seleção Brasileira - contra a Bolívia, domingo e na partida de amanhã, contra a Alemanha, em Berlim. O ex-são-paulino sofreu um estiramento no músculo adutor da perna esquerda e hoje treinou em separado, acompanhado apenas do preparador-físico José Luís Arjol. O atacante fez apenas exercícios leves e deu pequenas corridas ao redor do gramado. A presença do brasileiro na partida contra o Sport Braga, sábado, pelo Campeonato Nacional está praticamente descartada. Ele deverá ficar de fora até mesmo do jogo contra o CSKA, marcado para a próxima terça-feira, na partida que o Porto inicia a defesa do título da Liga dos Campeões da Europa.