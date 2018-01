Estréia de Picerni será na quinta Começaram a ser vendidos neste sábado os ingressos, no valor de R$ 6,00, para o amistoso entre Palmeiras e Caldense, quinta-feira, às 20h30, no Estádio Municipal de Pouso Alegre. Espera-se um público em torno de dez mil pessoas para o jogo que marcará a estréia do técnico Jair Picerni no Palmeiras. O time do Palestra Itália fez um treino técnico/tático neste sábado à tarde, sem a presença de Picerni, que foi a Vinhedo visitar o filho que se acidentou. Os jogadores voltam aos treinamentos neste domingo pela manhã e terão o período da tarde de folga.