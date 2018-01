Estréia de Romário deve ser adiada A estréia do atacante Romário, do Fluminense, no Campeonato Estadual, deve ser novamente adiada. O jogador está recuperado da contusão na panturrilha direita, mas uma nova lesão no dedo do pé direito, ocorrida no coletivo do dia 27, pode impedir que ele atue no clássico contra o Vasco, domingo. De acordo com o médico do Fluminense Michel Simoni, a nova contusão aconteceu na mesma perna da anterior e isso estaria atrapalhando Romário. "Ele nem está conseguindo colocar a chuteira. Não vamos correr riscos e temos que ter cuidados triplicados com o jogador", afirmou. No treino de amanhã, o craque será avaliado e seu aproveitamento será definido.