Estréia de Schiavi no Grêmio é o destaque do Gauchão O zagueiro argentino Schiavi estréia no Grêmio nesta quarta-feira, no jogo contra o 15 de Novembro de Campo Bom, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Ex-jogador do Boca Juniors, ele entra no lugar de Pereira para formar a dupla de defensores com William no jogo que começa às 19h30, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. O time do Grêmio também terá alterações no meio-campo. O veterano volante Sandro Goiano entra no lugar do jovem meia Everton. A substituição não deve tornar o time mais defensivo. Pelo menos é o que garante o técnico Mano Menezes, que pretende dar mais liberdade ao meia Diego Souza para se aproximar do atacante Tuta. O Grêmio é o terceiro colocado do Grupo 2, com três pontos. Está atrás do Caxias (1.º) e do Esportivo (2.º) por causa do saldo de gols e do número de gols marcados. O 15 de Novembro é o quarto colocado, com um ponto. Os outros jogos do Grupo 2 nesta quarta-feira são: São Luiz x Esportivo, Guarani de Venâncio Aires x Caxias e São José de Cachoeira do Sul x São José de Porto Alegre. Em busca da primeira vitória A má atuação na primeira rodada, quando empatou por 0 a 0 com o Novo Hamburgo, vai provocar mudanças no Internacional, que está disputando o Campeonato Gaúcho com o time B. Nesta quarta, o jogo será contra a Ulbra, em Canoas, a partir das 21h45. O técnico Lisca deve alterar o esquema da equipe, do 4-4-2 para o 3-5-2, e retirar o meia Ramón e o atacante Ricardo Jesus do time. O zagueiro Wilson volta à defesa depois de passar 15 meses se recuperando de uma ruptura no tendão de Aquiles. E o atacante Gustavo também é novidade. Ele chegou a ser titular no Campeonato Gaúcho do ano passado, mas não apareceu no grupo que foi campeão da Libertadores, vice do brasileiro e campeão do mundo. O Internacional é o quarto colocado do Grupo 1, com um ponto, e está atrás da Ulbra, que é vice-líder, com três pontos e saldo de um gol. O líder Juventude, com três pontos e saldo de dois gols, recebe o Guarany de Bagé, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 20h30. Os outros jogos do Grupo 2 são: Novo Hamburgo X Veranópolis e Glória X Santa Cruz. CAMPEONATO GAÚCHO Classificação: Grupo 1 1.º - Juventude, 3 pontos; 2.º - Ulbra, 3; 3.º - Guarany de Bagé, 3; 4.º - Internacional, 1; 5.º - Novo Hamburgo, 1; 6.º - Gaúcho, zero; 7.º - Glória, zero; 8.º - Veranópolis, zero. Grupo 2 1.º - Caxias, 3 pontos; 2.º - Grêmio, 3; 3.º - 15 de Campo Bom, 1; 4.º - Brasil de Pelotas, 1; 5.º - São José (PA), zero; 6.º - Guarani (VA), zero; 7.º - São José (CS), zero. Obs.: Santa Cruz, Bento Gonçalves e São Luiz ainda não estrearam.