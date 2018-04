Estréia de Sorín motiva o Cruzeiro A reestréia de Sorín com a camisa do Cruzeiro será a grande atração da equipe mineira que enfrenta o São Paulo, neste sábado, às 16 horas, no Pacaembu, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador argentino foi reintegrado ao grupo cruzeirense no início da semana. Pouco mais de dois anos após deixar a Toca da Raposa, Sorín retorna ao clube como a principal esperança da torcida para comandar uma reação no campeonato. O atual campeão brasileiro ocupa a 12ª posição, com 41 pontos ganhos. No período em que defendeu o clube mineiro (2000 a 2002), o atleta da seleção argentina se tornou ídolo e ajudou o Cruzeiro a conquistar os títulos da Copa do Brasil (2000) e o bicampeonato da Sul-Minas (2001 e 2002). "Tomara que nesta partida eu possa começar a escrever uma história tão bonita como aquela", afirmou Sorín, que depois de sair da Toca atuou pela Lazio (ITA), Barcelona (ESP) e Paris Saint-Germain (FRA). Após a vitória sobre o Palmeiras, na rodada passada, a delegação do Cruzeiro permaneceu em São Paulo, treinando na cidade de Atibaia. No coletivo realizado na última quinta-feira, o técnico Marco Aurélio escalou Sorín - cuja posição original é a lateral-esquerda - no meio-campo. A idéia é dar liberdade ao jogador, mesmo papel que ele tem na seleção argentina. Sorín disse que ainda carece de um melhor condicionamento físico, mas chegou pregando união e otimismo entre o grupo. "O mais importante é começar a ganhar, como aconteceu com o Palmeiras", disse. "Pode ser que eu tenha trazido um pouco de sorte." Marco Aurélio deverá abrir mão do esquema com três zagueiros e poderá manter em campo Fernando Diniz, mesmo com a volta do atacante Jussiê, que no último jogo cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele tem a opção também da entrada de Sandro no meio e de Márcio no ataque. De qualquer forma, o treinador garante que o Cruzeiro terá uma "formação ofensiva". "Vamos buscar o resultado", prometeu. O zagueiro Bruno Quadros e o volante Augusto Recife estão suspensos e não jogam. A escalação de Régis dependia da regularização de seu contrato na CBF. O zagueiro foi contratado por empréstimo ao Saturn, da Rússia, e se não tiver condições legais, a vaga fica com o jovem Gladstone.