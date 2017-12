Estréia de técnicos marca rodada da B1 As maiores atrações do jogo entre Fernandópolis e Monte Azul, neste sábado à tarde, pelo Campeonato Paulista da Série B1, estarão fora de campo. O Fernandópolis irá estrear o técnico Serginho Chulapa, que substitui Paulinho Ceará, demitido na última quinta-feira. Já o time de Monte Azul Paulista também terá novo treinador: Vilson Tadei assume no lugar de Carlos Rossi, que foi para o futebol tailandês. Este jogo estava marcado para domingo, mas foi antecipado à pedido da diretoria do time da casa, em função das comemorações do aniversário de fundação de Fernandópolis. Os dois times buscam a reabilitação depois de serem derrotados fora de casa na última rodada. O Fernandópolis, com 13 pontos e na quinta posição no grupo 1, perdeu por 1 a 0 para o Batatais. E o Monte Azul caiu diante do Jalesense, por 2 a 0, em Jales. A 10ª rodada será completada domingo com sete jogos, todos com início às 15 horas. Confira: Grupo 1 - Ferroviária x Linense, Batatais x Tupã e Paraguaçuense x Monte Azul; Grupo 2 - ECUS-Suzano x Santa Ritense, Velo Clube x Palestra e Capivariano x Grêmio Barueri.