Estréia de Vampeta e Edílson muda regra Um mês depois de contratados, o volante Vampeta e o atacante Edílson estréiam neste domingo no time do Vitória enfrentando Fluminense de Feira de Santana pela segunda fase do Campeonato Baiano. As estréias chegaram a ser ameaçadas, pois a direção do Fluminense não queria fechar um acordo para a divisão da renda. Pelo regulamento, o time que tem o mando de campo fica com 100% da arrecadação. O clube do interior acabou mudando de idéia e aceitou a divisão de 50% e os dois pentacampeões foram confirmados em campo. Vampeta disse que ainda sente um frio na barriga nas estréias, mas acredita que isso passa logo nos primeiros minutos do jogo. Ele e Edílson estavam parados há três meses e realizaram treinamentos intensos nas últimas semanas para ganhar condição física. No entanto, o técnico do Vitória Agnaldo Liz sabe que não poderá contar com os dois nos 90 minutos. Ele espera liquidar a partida antes da dupla ser substituída. A segunda fase do baiano é no sistema "mata-mata". Após a partida deste domingo, Vitória e Fluminense fazem o segundo jogo no Estádio Barradão em Salvador.