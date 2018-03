Estreia do Santos no Paulistão terá luzes, fogos e bandeirão na Vila Belmiro

O Santos, em conjunto com a Federação Paulista de Futebol (FPF), preparou uma festa para a partida de abertura do Campeonato Paulista, nesta sexta-feira, contra o Linense, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. O jogo será às 21 horas, mas o torcedor que chegar uma hora antes poderá ver alguma atrações promovidas pelo clube e pela entidade que comanda o futebol paulista.

A partir das 20 horas, o público presente poderá acompanhar uma cerimônia de abertura com projeções no gramado, luzes e fogos de artifício, além da apresentação de cada um dos 16 clubes participantes do Paulistão.

No intervalo do jogo, membros de uma torcida organizada do Santos esticará no gramado da Vila Belmiro o que é considerada pelo clube "o maior bandeirão do mundo". Com mais de 7 mil metros quadrados, ele foi mostrado no amistoso que o time disputou, em goleou por 5 a 1, no último sábado contra o Kenitra, do Marrocos, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

O Santos é o atual bicampeão estadual e por isso ficou com posse definitiva do troféu conquistado no ano passado. Para 2017, a Federação Paulista mandou fazer uma nova taça. Banhada a ouro e com 75 cm de altura, a peça estampa a famosa Calçada Paulista, um dos principais símbolos do Estado de São Paulo.