Estréia é o jogo-chave do Japão Japão e Nova Zelândia fazem nesta quarta-feira, a partir das 13 horas, o primeiro jogo da Copa das Confederações. Os "baixinhos" japoneses (Nagai, com 1m80, é o jogador mais alto) aparecem com favoritismo diante dos "grandalhões" da Nova Zelândia, que têm 1m83 de média de altura. Zico, o técnico do Japão, acredita na classificação à segunda fase. "Japão é melhor do que a Colômbia e a Nova Zelândia e vai se classificar", disse o brasileiro. Uma afirmação corajosa, quando se lembra que, com ele, o Japão está distante do rendimento que o levou às oitavas-de-final do Mundial 2002. O Japão ressente-se da falta de gols. Nos dois últimos amistosos, foi goleado por 4 a 1 pela Argentina e empatou em 0 a 0 com o Paraguai. "Temos de melhorar nesse aspecto", diz Zico. "Essa primeira partida é chave para nós. Se perdermos para Nova Zelândia, estaremos cavando nossa própria fossa, porque depois enfrentaremos adversários mais difíceis, como França e Colômbia", analisa o armador Inamoto, que atua no Fulham, da Inglaterra. "Temos de jogar como se fosse a final da competição. Temos de mostrar essa atitude em todas as partidas", diz Zico. É uma preocupação que se baseia no fraco currículo da Nova Zelândia. Na única vez em que participou da Copa das Confederações, perdeu suas três partidas, contra Brasil, Estados Unidos e Alemanha.