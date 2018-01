Estréias de técnicos na Série A3 O Campeonato Paulista da Série A3 tem seqüência nesta quarta-feira e a grande novidade serão as estréias de três treinadores. Esta é a quarta rodada do campeonato. A Ferroviária que tem apenas três pontos no Grupo 2, terá a estréia de Pardal. O ex-treinador da Ponte Preta chega para substituir Zé Humberto. Ele não terá uma missão muito fácil, porque pega o líder Guaratinguetá, que tem 100% de aproveitamento na competição, com nove pontos, no Vale do Paraíba. No mesmo grupo, o XV de Piracicaba também tem novo comandante. Márcio Ribeiro, que estava no Barretos, substitui Carlos Rossi. Nesta quarta, o adversário será o Taubaté, no Vale. O Barretos que perdeu o seu técnico para o XV, já arrumou outro. Depois de anunciar Márcio Rossini, a diretoria mudou de idéia e trouxe Válter Ferreira, que estava no futebol mineiro. Ano passado ele levou a Caldense ao título mineiro e ao vice-título do Supercampeonato Mineiro, perdendo para o Cruzeiro apenas no saldo de gols. Seu novo time está no Grupo 1 e pega o XV de Jaú, em Jaú. Completando a rodada no Grupo 2, o Rio Claro enfrenta o Osasco, em partida disputada a partir das 16 horas. Para encerrar, o Palmeiras B vai à Limeira enfrentar o Independente, do técnico Everaldo Pierroti, que estreou na última rodada com vitória. No Grupo 1, outro destaque é o clássico regional entre o Jaboticabal e a Internacional de Bebedouro. O Noroeste, que perdeu no domingo, recebe o Paraguaçuense, às 16 horas. Apenas uma partida será disputada na quinta-feira. O líder Araçatuba, com nove pontos, duela com o Sertãozinho, às 20h30, com transmissão pela Rede Vida de Televisão. Confira a rodada: Grupo 1 - 16 horas - Noroeste x Paraguaçuense; 20h30 - XV de Jaú x Barretos; Jaboticabal x Inter de Bebedouro. Grupo 2 - 16 horas - Rio Claro x Osasco; 20h30h - Guaratinguetá x Ferroviária; Taubaté x XV de Piracicaba e Independente x Palmeiras B. Esta é a classificação atual: Grupo 1 - 1) Araçatuba 9 pontos; 2) Sertãozinho 6; 3) Jaboticabal 6; 4) XV de Jaú 4; 5) Barretos 3; 6) Noroeste e Internacional 2; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Guaratinguetá 9 pontos; 2) Taubaté 7; 3) Independente, XV de Piracicaba e Palmeiras-B 4; 6) Ferroviária 3; 7) Rio Claro e Osasco 1.